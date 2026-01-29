Stai correndo per un hot dog | Lukaku umiliato così dai tifosi del Chelsea

Dopo l’eliminazione del Napoli dalla Champions, i tifosi del Chelsea hanno rivolto cori offensivi a Romelu Lukaku durante un allenamento al Maradona. L’attaccante belga, che si allenava da solo, è stato bersagliato da insulti e cori provocatori dei supporter Blues, che non hanno risparmiato critiche dopo la sconfitta.

Lukaku umiliato dai tifosi del Chelsea con cori impietosi mentre si allena solo nel Maradona deserto

I tifosi del Chelsea hanno preso di mira Lukaku durante l’allenamento al Maradona, dove si trovava da solo.

