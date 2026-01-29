Stai correndo per un hot dog | Lukaku umiliato così dai tifosi del Chelsea

Dopo l’eliminazione del Napoli dalla Champions, i tifosi del Chelsea hanno rivolto cori offensivi a Romelu Lukaku durante un allenamento al Maradona. L’attaccante belga, che si allenava da solo, è stato bersagliato da insulti e cori provocatori dei supporter Blues, che non hanno risparmiato critiche dopo la sconfitta.

Dopo l’eliminazione del Napoli dalla Champions, i tifosi del Chelsea si scagliano contro Romelu Lukaku: durante un allenamento solitario post partita al Maradona, l’attaccante viene bersagliato dai cori dei supporter Blues. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Stai correndo per un hot dog": Lukaku umiliato così dai tifosi del Chelsea Approfondimenti su Chelsea Tifosi Lukaku umiliato dai tifosi del Chelsea con cori impietosi mentre si allena solo nel Maradona deserto I tifosi del Chelsea hanno preso di mira Lukaku durante l’allenamento al Maradona, dove si trovava da solo. Il menù di Capodanno di Alessandro Borghese? Costa 500 euro: si va dai mini hot dog alla ‘prima cacio e pepe’ del 2026 Il menù di Capodanno di Alessandro Borghese, dal costo di 500 euro, offre un’esperienza culinaria che si estende fino alla mezzanotte. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Chelsea Tifosi Argomenti discussi: 5 trucchi per innamorarti della corsa se hai appena iniziato, uno riguarda le tue scarpe; The Visitor (2025) Vytautas Katkus - Recensione; Babbel ti aiuta a viaggiare oltre la modalità turistica; Cosa c’entra Belen Rodriguez con Samurai Jay? Lo scopriremo solo guardando il Festival di Sanremo. Ti capita mai di sentirti “lento” in campo, anche se stai correndo come un pazzo Spesso il problema non sono le tue gambe, ma da dove parti (e cosa fai subito dopo). Allo Sporting Padel Olbia vediamo tanti giocatori con ottimi colpi perdere partite sol - facebook.com facebook

