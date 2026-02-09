Perché lo sci freestyle viene chiamato hot dog | tutto sulla disciplina tra le più giovani e spettacolari dei Giochi

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina, lo sci freestyle viene chiamato “hot dog”. Non ha nulla a che vedere con il panino, ma il nome è nato per la sua velocità e spettacolarità. È una delle discipline più giovani tra le Olimpiadi e attira molti appassionati grazie alle evoluzioni acrobatiche e alle performance mozzafiato degli atleti.

Alle Olimpiadi Milano – Cortina c'è una disciplina che viene chiamata come un panino. Sapevate che lo sci freestyle è soprannominato hot dog? Nulla a che vedere però con wurstel e senape. Il termine " Hot – dogging " è sinonimo di " esibizionismo, approccio sfrontato e scenografico". Tre caratteristiche che rendono questo sport tra i più giovani e spettacolari dei Giochi Olimpici. Il calendario delle Olimpiadi: gli orari di gare e finali giorno per giorno Gli italiani in gara a Milano-Cortina 2026: tutti gli azzurri in ogni disciplina Un po' di storia Nata negli anni '30 in Norvegia durante alcuni allenamenti dello sci alpino e di fondo, la prima versione dello sci freestyle si è sviluppata in America tra gli anni '60 e '70: considerata all'epoca una disciplina rivoluzionaria (ma con poche regole), scendere lungo il pendio innevato nel modo più spettacolare possibile era uno sport che effettivamente non si era mai visto prima.

Lo sci alpino torna a far parlare di sé ai Giochi invernali.

