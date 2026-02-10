L' hockey femminile ai quarti di finale delle Olimpiadi trascinata dalla comasca Matilde Fantin

La nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile ha fatto storia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Con una vittoria combattuta per 3-2 contro il Giappone, le ragazze hanno conquistato i quarti di finale per la prima volta. Tra loro, spicca la comasca Matilde Fantin, che ha guidato la squadra con grinta e determinazione. Un risultato che ha fatto esplodere di gioia tifosi e giocatrici, segnando un passo importante per lo sport italiano.

