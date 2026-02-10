L' hochey femminile ai quarti di finale delle Olimpiadi trascinata dalla comasca Matilde Fantin

L’hockey femminile italiano ha fatto un passo storico ai quarti di finale delle Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026. La squadra ha battuto il Giappone 3-2 in una partita combattuta fino all’ultimo, portando le nostre ragazze tra le migliori del torneo. Matilde Fantin, proveniente da Como, ha giocato un ruolo chiave in questa impresa. È la prima volta che l’Italia si qualifica così avanti in questa competizione olimpica, un risultato che ha fatto esplodere di gioia tifosi e appassionati.

L'hockey su ghiaccio femminile italiano ha scritto una delle pagine più emozionanti della sua storia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: grazie a una vittoria combattuta e finita con uno splendido 3-2 contro il Giappone, la Nazionale italiana ha conquistato per la prima volta in assoluto un posto ai quarti di finale.

