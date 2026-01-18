Bruno Mars, con il suo “The Romantic Tour”, sta ottenendo risultati sorprendenti in Europa, con molte date già sold out. I numeri da record confermano il grande interesse del pubblico per il suo ritorno sui palchi. Questa tournée rappresenta un momento importante per l’artista, che continua a catturare l’attenzione degli appassionati di musica in tutto il continente.

Considerando i numeri da record del suo The Romantic Tour, che ha già registrato il tutto esaurito nella maggior parte delle date già programmate, una cosa appare chiarissima: Bruno Mars ci era mancato. Come i fan italiani hanno sperimentato sulla propria pelle, i concerti del 14 e del 15 luglio allo Stadio San Siro di Milano sono stati tra i primi ad andare sold out, con migliaia di biglietti evaporati nel giro di una manciata di minuti. Ticketmaster e Live Nation hanno rivelato che la tournée avrebve segnato, con i suoi 2,1 milioni di unità, il record assoluto di tour con il maggior numero di biglietti venduti in un singolo giorno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bruno Mars da record: “The Romantic Tour” è già (quasi) sold out in tutta Europa

“The Romantic”, in arrivo il quarto album da solista di Bruno Mars

Bruno Mars preannuncia il suo quarto album da solista, intitolato “The Romantic”, che sarà disponibile dal 27 febbraio su Atlantic Records. A distanza di dieci anni dal suo precedente progetto, l'artista torna con un nuovo lavoro che segna un momento importante nella sua carriera. L'uscita del disco rappresenta un’attesa ripresa della sua attività musicale, offrendo ai fan e agli appassionati nuove opportunità di ascolto e riflessione sull’evoluzione artistica di Mars.

Bruno Mars torna con ‘The Romantic’

Bruno Mars torna con il nuovo album intitolato ‘The Romantic’. Dopo un periodo di silenzio, l’artista annuncia ufficialmente il suo ritorno sulla scena musicale. L’atteso progetto promette di riproporre il suo stile distintivo, combinando melodie coinvolgenti e testi curati. Questa release rappresenta un momento importante per i fan e per il panorama musicale, segnando il ritorno di uno degli artisti più apprezzati degli ultimi anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Appuntamento con l’uomo ricco e risveglio in un bunker… True crime italiano Documentari sul crimine

BRUNO MARS: RECORD DI BIGLIETTI VENDUTI. DOVE TROVARLI (ANCORA) Se le date del 14 e 15 luglio a San Siro sono sold out, per queste città c'è ancora disponibilità. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-756459/bruno-mars-biglietti-dove-trovarli-a - facebook.com facebook

Bruno Mars, The Weeknd ed altri eventi live in arrivo allo Stadio San Siro di Milano x.com