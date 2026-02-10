L' ex prete influencer brianzolo si confessa | Perché ho lasciato il sacerdozio

Don Alberto Ravagnani, l'ex prete influencer di Brugherio, si racconta per la prima volta. In un video pubblicato online, il 32enne spiega perché ha deciso di lasciare il sacerdozio. Dice di aver sentito il bisogno di cambiare strada, di lasciare il ministero e di riprendere in mano la sua vita.

"Mi chiamo don Alberto Ravagnani, sono un prete ma ho scelto di lasciare il ministero". Inizia così il video con cui il 32enne nato e cresciuto a Brugherio, diventato famoso sul web dove era stato etichettato come 'prete influencer', ha spiegato il perché ha scelto di abbandonare la tonaca. Una.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Brugherio Prete

Alberto Ravagnani, il prete diventato influencer, ha deciso di lasciare il sacerdozio.

Don Alberto Ravagnani, il prete influencer di Milano, ha deciso di sospendere il sacerdozio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Brugherio Prete

Argomenti discussi: L’ex prete influencer don Ravagnani: Voglio ancora ascoltare Dio senza l’obbligo di dire messa; L'ex prete social Alberto Ravagnani e le radici in un paese del Polesine: Qui solidali con lui. Era il sacerdote che tutti vorrebbero; Don Alberto Ravagnani, il prete influencer ha rinunciato al sacerdozio; Don Alberto Ravagnani, il prete influencer di Milano, non è più sacerdote.

Milano, l’ex prete-influencer lascia il sacerdozio per una vita più autenticaTempo di lettura < 1 minutoClicca e condividi l'articoloA Milano, Alberto Ravagnani, noto come il prete-influencer, ha recentemente annunciato la sua decisione di abbandonare il sacerdozio. Ravagnan ... osservatoreitalia.eu

L'ex prete social Alberto Ravagnani e le radici in un paese del Polesine: «Qui solidali con lui. Era il sacerdote che tutti vorrebbero»La famiglia del prelato-influencer si trasferì a Milano da Crespino, in provincia di Rovigo: lì Ravagnani fu battezzato. «Un ragazzo pieno di vita con le idee molto chiare» ... corrieredelveneto.corriere.it

Don Alberto Ravagnani è il giovane sacerdote della parrocchia di San Gottardo al Corso a Milano, famosissimo e seguitissimo sui social tanto da meritarsi l'etichetta di prete-influencer. Anzi, era un prete. Perché solo pochi giorni fa ha annunciato, proprio con facebook

Il prete influencer che non lo è più x.com