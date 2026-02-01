Il prete-influencer si toglie la tonaca che non portava | don Alberto Ravagnani sospende il sacerdozio Perché l’ha fatto?

Don Alberto Ravagnani, il prete influencer di Milano, ha deciso di sospendere il sacerdozio. La notizia ha colpito i fedeli come un fulmine. La decisione è stata comunicata dall’arcivescovo tramite una nota ufficiale, lasciando senza parole molti che lo seguivano sui social. Ravagnani, con 585mila follower, ha scelto di lasciare il ministero senza spiegare i motivi. La sua scelta ha aperto un dibattito tra chi lo sostiene e chi invece ritiene sia un gesto forte e inatteso.

Milano, 1 febbraio 2026 – La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno ai fedeli della parrocchia di San Gottardo al Corso, attraverso una nota firmata dal vicario generale dell'arcidiocesi di Milano, Franco Agnesi: "don Rava", al secolo Alberto Ravagnani, il prete-influencer di 32 anni, con 585mila follower sui social, «ha comunicato all'arcivescovo la decisione di sospendere il ministero presbiterale». Appena poche ore prima, annunciando l'uscita del suo libro intitolato "La scelta", don Rava aveva affidato a Instagram un riassunto della sua vita, senza però spoilerare l'ultima decisione presa: «Ciao, mi chiamo don Alberto Ravagnani e sono un prete, sì quello dei video, di Fedez, degli integratori.

