Restyling Dall’Ara l’architetto | Bisogna realizzare un nuovo stadio al Parco Nord

Bologna si trova davanti a una scelta importante per il suo calcio e la città. L’architetto Andrea Trebbi propone di dimenticare il vecchio Dall’Ara e costruire un nuovo stadio al Parco Nord. La sua idea scuote le opinioni e apre un dibattito sul futuro dello sport bolognese.

Bologna si trova a un bivio cruciale per il futuro del suo calcio e della sua identità urbana: l'architetto Andrea Trebbi lancia una proposta radicale, sostenendo che la soluzione più efficace per il Bologna Football Club non sia una costosa ristrutturazione dello storico Stadio Dall'Ara, ma la costruzione di un nuovo impianto sportivo al Parco Nord. Questa affermazione, rilasciata in data odierna, riapre un dibattito che da anni divide tifosi e amministratori, e solleva interrogativi importanti sull'investimento nel patrimonio sportivo della città. Trebbi, con oltre sessant'anni di passione per i colori rossoblù, non si limita a esprimere una preferenza personale, ma basa la sua argomentazione su un'analisi economica e funzionale precisa: secondo l'architetto, la spesa per ammodernare il Dall'Ara supererebbe di gran lunga il costo di realizzazione di una struttura completamente nuova, progettata secondo gli standard moderni.

