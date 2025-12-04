Concessionaria abusiva officina non in regola e veicoli non assicurati | 21mila euro di multa

Oltre 21mila euro complessivi di multa. E’ il resoconto di una giornata di controlli sul territorio da parte della polizia stradale e della polizia locale dell’Alto Ferrarese. Gli agenti hanno infatti ispezionato tre attività commerciali a Bondeno, riconducibili ad una stessa persona (si tratta. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Concessionaria abusiva, officina non in regola e veicoli non assicurati: 21mila euro di multa

