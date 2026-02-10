L' ex asilo abbandonato e demolito dove sorgerà un giardino per gli abitanti

L'ex asilo di via Ugo Betti 189, al Gallaratese, è stato completamente demolito. Al suo posto nascerà un giardino pubblico, progettato in collaborazione con i residenti della zona. La demolizione è terminata da poco e presto i cittadini potranno godere di uno spazio verde nuovo di zecca.

L'ex asilo di via Ugo Betti 189, al Gallaratese, è stato demolito del tutto. Al suo posto sorgerà un giardino che verrà progettato insieme ai residenti della zona. Lo hanno spiegato Emmanuel Conte, assessore al demanio, e Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8, durante un sopralluogo che si.

