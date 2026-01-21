Pomigliano pitbull abbandonato davanti a un asilo | salvato e messo in sicurezza

A Pomigliano d’Arco, un pitbull abbandonato è stato rinvenuto questa mattina davanti all’asilo “Il Pulcino” in via Nazionale delle Puglie. Il cane, legato a una serranda abbassata, è stato prontamente soccorso e messo in sicurezza. L’intervento ha permesso di garantire le cure e l’assistenza necessarie all’animale, ora sotto tutela delle autorità competenti.

POMIGLIANO D'ARCO (NAPOLI) – Era ancora mattina presto quando, davanti all'asilo nido "Il Pulcino", in via Nazionale delle Puglie, qualcuno ha trovato un cane di razza pitbull legato con una catena a una serranda abbassata. Solo, immobile, lasciato lì come un oggetto indesiderato. Un gesto che ha colpito chi passava, soprattutto chi stava per accompagnare i bambini a scuola. A lanciare l'allarme è stata M. P., cittadina di Pomigliano d'Arco, che intorno alle 8 ha contattato la Polizia Locale segnalando la presenza dell'animale. Non solo un atto di abbandono, ma una situazione che impediva l'apertura dell'ingresso dell'asilo e generava comprensibile preoccupazione per i più piccoli.

