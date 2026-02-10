L' evento Musica tantra per riequilibrare corpo mente e anima
Domenica 22 febbraio, dalle 16 alle 17.30, si terrà un evento chiamato
Domenica 22 febbraio, dalle 16 alle 17.30, si terrà una vera e propria esperienza vibrazionale che ha il potere di riequilibrare corpo, mente e anima. L'evento si intitola "Musica tantra" e coinvolgerà l'intero organismo, dalla pelle al sistema nervoso centrale, fino all'anima. Questa esperienza.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Presso la Biblioteca Libera Errante a Diegaro di Cesena in via Giardino n.30. Con Luca Vignali Musica Tantra: il potere del suono per riequilibrare corpo, mente e anima Durante l’incontro si esplorano strumenti evocativi e ancestrali: le Campane di cristallo an - facebook.com facebook
