L' evento Musica tantra per riequilibrare corpo mente e anima

Domenica 22 febbraio, dalle 16 alle 17.30, si terrà un evento chiamato

Domenica 22 febbraio, dalle 16 alle 17.30, si terrà una vera e propria esperienza vibrazionale che ha il potere di riequilibrare corpo, mente e anima. L'evento si intitola "Musica tantra" e coinvolgerà l'intero organismo, dalla pelle al sistema nervoso centrale, fino all'anima. Questa esperienza.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Musica Tantra

Ogni anno, sempre più persone scelgono di partecipare al Dry January, una tradizione anglosassone che invita a astenersi dall’alcol per un mese.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Relaxing Sensual Music #relax #sensualmusic

Presso la Biblioteca Libera Errante a Diegaro di Cesena in via Giardino n.30. Con Luca Vignali Musica Tantra: il potere del suono per riequilibrare corpo, mente e anima Durante l’incontro si esplorano strumenti evocativi e ancestrali: le Campane di cristallo an - facebook.com facebook