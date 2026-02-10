L' evento Musica tantra per riequilibrare corpo mente e anima

Da cesenatoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 22 febbraio, dalle 16 alle 17.30, si terrà un evento chiamato

Domenica 22 febbraio, dalle 16 alle 17.30, si terrà una vera e propria esperienza vibrazionale che ha il potere di riequilibrare corpo, mente e anima. L'evento si intitola "Musica tantra" e coinvolgerà l'intero organismo, dalla pelle al sistema nervoso centrale, fino all'anima. Questa esperienza.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Musica Tantra

Dopo 15 giorni il corpo si risveglia, dopi sei mesi l'umore è stabile, dopo un anno mente e corpo sono rinati 

Ogni anno, sempre più persone scelgono di partecipare al Dry January, una tradizione anglosassone che invita a astenersi dall’alcol per un mese.

Giuseppe Nucci, il medico di Bolsena a The voice senior: "Curo il corpo con la medicina e l'anima con la musica"

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Relaxing Sensual Music #relax #sensualmusic

Video Relaxing Sensual Music #relax #sensualmusic

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.