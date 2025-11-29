Giuseppe Nucci il medico di Bolsena a The voice senior | Curo il corpo con la medicina e l' anima con la musica
Dal suo studio a Bolsena all'emozione del palco televisivo. Giuseppe Nucci, medico di famiglia, ha debuttato su Rai 1 a The voice senior, il talent dedicato alle voci over 60 condotto da Antonella Clerici. Sessant'anni e da trenta medico di medicina generale, Nucci ha portato sul palco non solo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Scopri altri approfondimenti
NON MI FERMO: PATRIMONIO MONDIALE DELLA CULTURA PER LA PACE Nota di Giuseppe Nuccio Iacono. Dai 4 minuti del tuo tempo per vedere il video che allego. Durante la mia esperienza fiorentina ho avuto il privilegio di collaborare con la Fondazio - facebook.com Vai su Facebook