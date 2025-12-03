Migranti l' Ue approva la lista di Paesi di origine sicuri Ira della Salis

Dal Parlamento europeo arriva un passo in avanti nella gestione dei flussi migratori e dei rimpatri in Ue. I deputati della Commissione per le libertà civili ( Libe ) hanno approvato mercoledì 3 dicembre la designazione di un elenco comunitario di Paesi di origine sicuri con 39 voti favorevoli, 25 contrari e 8 astensioni. La lista include Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia, oltre alle nazioni candidate all'ingresso nell'Unione, a meno che circostanze specifiche, come per esempio la violenza indiscriminata nel contesto di un conflitto armato, non indichino diversamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Migranti, l'Ue approva la lista di Paesi di origine sicuri. Ira della Salis

Leggi anche questi approfondimenti

Un nuovo centro europeo contro il traffico di migranti e il sostegno agli Stati membri per condurre indagini penali congiunte Il Parlamento ha dato la sua approvazione definitiva a una nuova legge volta a rafforzare il mandato e le risorse di Europol nella lotta - facebook.com Vai su Facebook

#Immigrazione Approvato il decreto flussi. E' legge. Il provvedimento contiene misure sui permessi di soggiorno, sia ordinari che stagionali, per i migranti provenienti da Paesi extra UE. Accolte alcune richieste delle imprese con deroghe all'attuale legge sull' Vai su X

Migranti, l'Ue approva la lista di Paesi di origine sicuri. Ira della Salis - La deputata di Avs: "Oggi i fascisti colpiscono i migranti, domani potrebbero colpire chiunque". ilgiornale.it scrive

Ue, sui migranti il Ppe vota con l’ultradestra. Strada: “Totalmente allineati, sui Paesi sicuri norme tremende” - I due dossier allegati al Patto su migrazione e asilo sono passati grazie ad una maggioranza tra popolari e le destre, mentre i Socialisti hanno votato contro ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Migranti, l'Ue: sconti sui dazi legati ai rimpatri - I Paesi che non accettano di riaccogliere i propri cittadini espulsi rischiano di perdere l’accesso agevolato al mercato europeo nella revisione del ... avvenire.it scrive

Migranti, scontro Italia-Ue per sentenza su Paesi sicuri. Commissione: presto nuove misure - Secondo la Corte spetta “a un giudice” la valutazione sui “Paesi ... Riporta tg24.sky.it

Migranti, la mossa del governo: “Lista Ue di Paesi sicuri” - Per rispondere alla sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha assestato un duro colpo al “modello Albania”, il governo italiano non ha solo la carta diplomatica di anticipare i tempi di entrata ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Migranti, la Corte Ue boccia il modello Albania: rimpatri solo con il via libera di un giudice - Che assesta un nuovo colpo – anche se dagli effetti concreti apparentemente limitati – alla strategia del governo sui migranti. ilmessaggero.it scrive