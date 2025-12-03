Migranti l' Ue approva la lista di Paesi di origine sicuri Ira della Salis

Ilgiornale.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal Parlamento europeo arriva un passo in avanti nella gestione dei flussi migratori e dei rimpatri in Ue. I deputati della Commissione per le libertà civili ( Libe ) hanno approvato mercoledì 3 dicembre la designazione di un elenco comunitario di Paesi di origine sicuri con 39 voti favorevoli, 25 contrari e 8 astensioni. La lista include Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia, oltre alle nazioni candidate all'ingresso nell'Unione, a meno che circostanze specifiche, come per esempio la violenza indiscriminata nel contesto di un conflitto armato, non indichino diversamente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

migranti l ue approva la lista di paesi di origine sicuri ira della salis

© Ilgiornale.it - Migranti, l'Ue approva la lista di Paesi di origine sicuri. Ira della Salis

Leggi anche questi approfondimenti

migranti ue approva listaMigranti, l'Ue approva la lista di Paesi di origine sicuri. Ira della Salis - La deputata di Avs: "Oggi i fascisti colpiscono i migranti, domani potrebbero colpire chiunque". ilgiornale.it scrive

migranti ue approva listaUe, sui migranti il Ppe vota con l’ultradestra. Strada: “Totalmente allineati, sui Paesi sicuri norme tremende” - I due dossier allegati al Patto su migrazione e asilo sono passati grazie ad una maggioranza tra popolari e le destre, mentre i Socialisti hanno votato contro ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Migranti, l'Ue: sconti sui dazi legati ai rimpatri - I Paesi che non accettano di riaccogliere i propri cittadini espulsi rischiano di perdere l’accesso agevolato al mercato europeo nella revisione del ... avvenire.it scrive

Migranti, scontro Italia-Ue per sentenza su Paesi sicuri. Commissione: presto nuove misure - Secondo la Corte spetta “a un giudice” la valutazione sui “Paesi ... Riporta tg24.sky.it

Migranti, la mossa del governo: “Lista Ue di Paesi sicuri” - Per rispondere alla sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha assestato un duro colpo al “modello Albania”, il governo italiano non ha solo la carta diplomatica di anticipare i tempi di entrata ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Migranti, la Corte Ue boccia il modello Albania: rimpatri solo con il via libera di un giudice - Che assesta un nuovo colpo – anche se dagli effetti concreti apparentemente limitati – alla strategia del governo sui migranti. ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Migranti Ue Approva Lista