Migranti il Consiglio Ue approva la riforma sui paesi sicuri | quando possono essere respinte le richieste d' asilo

Today.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio europeo ha dato il via libera all'intesa che definisce i criteri sui cosiddetti "paesi sicuri" per il rimpatrio dei migranti. I ministri dell'Interno dei paesi membri hanno approvato i regolamenti che individuano sia i paesi d'origine sia i paesi terzi considerati sicuri, aprendo la. 🔗 Leggi su Today.it

