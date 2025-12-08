Migranti il Consiglio Ue approva la riforma sui paesi sicuri | quando possono essere respinte le richieste d' asilo
Il Consiglio europeo ha dato il via libera all'intesa che definisce i criteri sui cosiddetti "paesi sicuri" per il rimpatrio dei migranti. I ministri dell'Interno dei paesi membri hanno approvato i regolamenti che individuano sia i paesi d'origine sia i paesi terzi considerati sicuri, aprendo la. 🔗 Leggi su Today.it
Migranti, il Consiglio Ue approva il nuovo regolamento sui Paesi terzi sicuri: “Potremo creare centri d’accoglienza con loro” - Via libera al regolamento che ridefinisce il concetto di Paese terzo sicuro e consente di creare centri d'accoglienza fuori dall'Europa ... Come scrive ilfattoquotidiano.it