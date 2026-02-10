L’eternità in un trofeo | la Coppa Italia della Scandone compie diciott’anni

Il 10 febbraio segna i diciotto anni dalla vittoria della Coppa Italia da parte della Scandone. Quel giorno, il team di Avellino ha scritto una pagina importante nella sua storia, portando a casa un trofeo che ancora oggi fa sognare i tifosi. Era una giornata di festa, ricca di emozioni intense e di orgoglio per una squadra che ha saputo conquistare il suo spazio nel basket italiano. Da allora, quella coppa rappresenta molto più di un risultato sportivo: è un simbolo di passione e di dedizione.

Tempo di lettura: 2 minuti Il 10 febbraio non è una data come le altre, è il battito di un cuore che non ha mai smesso di correre. Oggi quella Coppa Italia diventa maggiorenne, entra nell'età adulta della memoria, portando con sé il profumo di un'impresa che ha cambiato per sempre la prospettiva di un intero territorio. Non è solo un trofeo in bacheca, ma il racconto di una provincia che, nel gelo di Casalecchio di Reno, seppe riscaldarsi con il fuoco dell'orgoglio. Era la Scandone di Vincenzo Ercolino, un presidente che sognava in grande, e di Matteo Boniciolli, il condottiero che trasformò un manipolo di atleti in una legione d'onore.

