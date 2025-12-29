Kilicsoy Cagliari parla l’agente Pastorello | Due anni fa in Turchia aveva segnato 12 gol a soli diciott’anni Lo chiamavano il nuovo Arda Guler

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Pastorello, agente di Semih Kilicsoy, ha rilasciato un’intervista parlando dell’attaccante del Cagliari. Il giocatore, che ha segnato 12 gol in Turchia a soli 18 anni, è stato definito come il possibile nuovo Arda Güler. L’intervista offre uno sguardo approfondito sulle potenzialità di Kilicsoy e sul percorso che lo ha portato in rossoblù.

Kilicsoy Cagliari, parla il procuratore Pastorello: lunga intervista sull’attaccante dei rossoblù di Pisacane Federico Pastorello, agente di Semih Kilicsoy, ha concesso una lunga intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Il procuratore ha fatto il punto sul futuro e sulla crescita del giovane attaccante del Cagliari. Ecco i passaggi più significativi delle sue dichiarazioni. IL SUO . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

kilicsoy cagliari parla l8217agente pastorello due anni fa in turchia aveva segnato 12 gol a soli diciott8217anni lo chiamavano il nuovo arda guler

© Calcionews24.com - Kilicsoy Cagliari, parla l’agente Pastorello: «Due anni fa in Turchia aveva segnato 12 gol a soli diciott’anni. Lo chiamavano il nuovo Arda Guler»

Leggi anche: Arda Guler, che feeling con Xabi Alonso! Il talento turco domina la Liga e incanta il mondo. Le statistiche lo pongono al vertice in molte classifiche, il Real Madrid ha un nuovo campione

Leggi anche: Albanella piange la piccola Gaia, aveva soli 12 anni: il cordoglio della parrocchia

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

kilicsoy cagliari parla l8217agenteKilicsoy Cagliari, parla l’agente Pastorello: «Due anni fa in Turchia aveva segnato 12 gol a soli diciott’anni. Lo chiamavano il nuovo Arda Guler» - Kilicsoy Cagliari , parla il procuratore Pastorello: lunga intervista sull’attaccante dei rossoblù di Pisacane Federico Pastorello, agente di Semih Kilicsoy, ha concesso una lunga intervista ai microf ... calcionews24.com

kilicsoy cagliari parla l8217agenteKiliçsoy è sbocciato, il Cagliari prepara il riscatto: Giulini può ripetere l'operazione Piccoli - Il turco è sbarcato in Sardegna in prestito con diritto di riscatto dal Besiktas per 12 milioni. msn.com

kilicsoy cagliari parla l8217agenteIl gol di Kilicsoy fa il giro del mondo! Che magia dell’attaccante del Cagliari – VIDEO - Semih Kilicsoy, attaccante turco del Cagliari, contro il Torino ha segnato una rete da vedere e rivedere: dribbling, sterzate ed un tiro perfetto. cagliarinews24.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.