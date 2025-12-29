Kilicsoy Cagliari parla l’agente Pastorello | Due anni fa in Turchia aveva segnato 12 gol a soli diciott’anni Lo chiamavano il nuovo Arda Guler
Federico Pastorello, agente di Semih Kilicsoy, ha rilasciato un’intervista parlando dell’attaccante del Cagliari. Il giocatore, che ha segnato 12 gol in Turchia a soli 18 anni, è stato definito come il possibile nuovo Arda Güler. L’intervista offre uno sguardo approfondito sulle potenzialità di Kilicsoy e sul percorso che lo ha portato in rossoblù.
Kilicsoy Cagliari, parla il procuratore Pastorello: lunga intervista sull’attaccante dei rossoblù di Pisacane Federico Pastorello, agente di Semih Kilicsoy, ha concesso una lunga intervista ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Il procuratore ha fatto il punto sul futuro e sulla crescita del giovane attaccante del Cagliari. Ecco i passaggi più significativi delle sue dichiarazioni. IL SUO . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
