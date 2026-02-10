Giada D'Antonio debutta alle Olimpiadi e già fa parlare di sé. La mamma Sandra si mette in mezzo e risponde alle critiche di Ninna Quario, che aveva messo in dubbio le sue capacità.

Da Fié allo Sciliar al Vesuvio, la giovane Italia dei Giochi ha i volti di Anna Trocker e Giada D'Antonio. È già ora di vederle in pista, domani saranno in gara nello slalom della combinata a squadre. La 17enne Anna Trocker ha già raccolto i primi punti in Coppa del Mondo, la 16enne Giada D'Antonio dopo gli exploit nelle prime gare Fis, vinte con pettorali impossibili, ha sfiorato la qualificazione nello slalom di Spindleruv Mlyn. Prima gara in Coppa del Mondo un mese e mezzo fa a Lienz, poi la convocazione a sorpresa per i Giochi di Milano Cortina, con qualche polemica. "Non aveva le credenziali" ha commentato Ninna Quario, mamma di Federica Brignone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'esordio di Giada D'Antonio, mamma Sandra risponde alle polemiche: "Benedizioni per chi dà pareri..."

Approfondimenti su Giada D'Antonio

#Giada-D’Antonio || La chiamata di Giada D’Antonio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha acceso un acceso dibattito nello sci italiano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Giada D'Antonio

Argomenti discussi: Giada D’Antonio, la prima sciatrice napoletana alle Olimpiadi: a 16 anni è la più giovane del Team Italia; Chi è Giada D'Antonio, prima sciatrice napoletana alle Olimpiadi invernali. L'attacco della mamma di Brignone; Milano Cortina, chi è Giada D’Antonio: la Black Panther dello sci alpino alle Olimpiadi ha 16 anni; Quando gareggia Giada D'Antonio: scocca l'ora della sciatrice napoletana alle Olimpiadi.

Giada D’Antonio: Napoli attende l’esordio storico della slalomista vesuviana. Diretta su Rai 2 dalle 14.00Cortina D’Ampezzo prende forma un primato atteso da 102 anni. La giovane atleta di San Sebastiano al Vesuvio scrive una pagina inedita per Napoli e per l’Italia ... ilgazzettinovesuviano.com

Quando gareggia Giada D'Antonio: scocca l'ora della sciatrice napoletana alle OlimpiadiLa più giovane della spedizione azzurra a Milano Cortina farà il suo esordio a cinque cerchi nella combinata a squadra ... napolitoday.it

VITTORIA ALL’ESORDIO! La nostra Under 15 femminile di mister Giada, debutta nel migliore dei modi vincendo 3–0 contro Silvi. Una prima partita giocata con entusiasmo, determinazione e grande spirito di squadra. Un esordio che fa ben spera facebook