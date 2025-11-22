Il Napoli risponde alle polemiche segnando tre gol all'Atalanta | esordio amaro per Palladino

Il Napoli torna a vincere dopo le polemiche delle ultime settimane: due gol di Neres e uno di Lang sigillano il 3-1 contro l'Atalanta che gioca bene solo il secondo tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

De Laurentiis rinviato a giudizio, risponde il Napoli: "Esprimiamo stupore e sconcerto"

Finisce 1-1 il match al Noce di Noceto tra Parma e Napoli: al vantaggio nella prima frazione di Muth, risponde al 62' Distefano. Azzurre che muovono la classifica e che si apprestano - nel prossimo match - ad incontrare la Lazio a Formello. Forza #NapoliWo

Il Napoli risponde alle polemiche segnando tre gol all'Atalanta: esordio amaro per Palladino - Il Napoli torna a vincere dopo le polemiche delle ultime settimane: due gol di Neres e uno di Lang sigillano il 3-

Napoli, De Bruyne dopo le polemiche: "Sono un vincente, nessun problema con l'allenatore". Conte: "È un ragazzo serio" - Il centrocampista belga è stato uno dei grandi protagonisti della notte di Champions, fornendo due assist che hanno consentito agli azzurri di battere 2-

De Bruyne risponde a modo suo alle polemiche: 2 assist del belga fanno volare il Napoli - Dopo 3 giorni di polemiche nei quali si è parlato praticamente solo di Kevin De Bruyne e del suo disappunto in seguito alla sostituzione contro il Milan, il centrocampista del Napoli ha risposto alla ...