MindsEye | disponibile il Free Starter Pack la versione gratuita estesa dell’action futuristico di Build a Rocket Boy

Gamerbrain.net | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Build a Rocket Boy ha ufficialmente pubblicato il Free Starter Pack di MindsEye, una versione gratuita e ampliata che non si limita al semplice ruolo di demo, ma offre un vero e proprio ingresso guidato nell’universo narrativo e open world di Arcadia. Si tratta di un pacchetto pensato per far scoprire ai giocatori non solo l’incipit della Campagna, ma anche alcune attività live, le meccaniche principali e la struttura dinamica del gioco, basata su aggiornamenti continui e contenuti in evoluzione. MindsEye – Gamerbrain.net Un’anteprima strutturata dell’esperienza di MindsEye. Il Free Starter Pack viene descritto ufficialmente come una finestra sull’“esperienza in continua evoluzione di MindsEye”. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

mindseye disponibile il free starter pack la versione gratuita estesa dell8217action futuristico di build a rocket boy

© Gamerbrain.net - MindsEye: disponibile il Free Starter Pack, la versione gratuita estesa dell’action futuristico di Build a Rocket Boy

Argomenti simili trattati di recente

mindseye disponibile free starterMindsEye è disponibile in una specie di versione gratuita con il Free Starter Pack - MindsEye invita i giocatori a provare una prima porzione di Campagna di Arcadia con il Free Starter Pack, una sorta di versione gratuita che funge da demo estesa per il gioco. Lo riporta multiplayer.it

mindseye disponibile free starterMindsEye è disponibile in una specie di versione gratuita - MindsEye invita i giocatori a provare una prima porzione di Campagna di Arcadia con il Free Starter Pack ... Come scrive gamesource.it

MindsEye GRATIS con il Free Starter Pack: I contenuti della versione gratuita - Build a Rocket Boy ha ufficialmente lanciato il Free Starter Pack di MindsEye, una versione gratuita e ampliata che funziona come demo estesa per introdurre i giocatori nell’esperienza open world ... Riporta techgaming.it

Cerca Video su questo argomento: Mindseye Disponibile Free Starter