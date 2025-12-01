Build a Rocket Boy ha ufficialmente pubblicato il Free Starter Pack di MindsEye, una versione gratuita e ampliata che non si limita al semplice ruolo di demo, ma offre un vero e proprio ingresso guidato nell’universo narrativo e open world di Arcadia. Si tratta di un pacchetto pensato per far scoprire ai giocatori non solo l’incipit della Campagna, ma anche alcune attività live, le meccaniche principali e la struttura dinamica del gioco, basata su aggiornamenti continui e contenuti in evoluzione. MindsEye – Gamerbrain.net Un’anteprima strutturata dell’esperienza di MindsEye. Il Free Starter Pack viene descritto ufficialmente come una finestra sull’“esperienza in continua evoluzione di MindsEye”. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - MindsEye: disponibile il Free Starter Pack, la versione gratuita estesa dell’action futuristico di Build a Rocket Boy