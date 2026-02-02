build a rocket boy in bilico dopo il fallimento di mindseye nuove strategie in fase di definizione

Dopo il fallimento di MindsEye, Build a Rocket Boy si trova in una fase di incertezza. Lo studio ha deciso di interrompere la collaborazione con IO Interactive, il publisher famoso per Hitman e 007 First Light. La situazione è delicata e l’azienda sta cercando nuove strategie per risollevarsi. Intanto, i dipendenti aspettano di capire quale sarà il prossimo passo.

Dopo il fallimento commerciale e critico di MindsEye, lo studio di sviluppo Build a Rocket Boy ha deciso di interrompere la collaborazione con IO Interactive, il publisher noto per le serie Hitman e 007 First Light. La decisione, annunciata da fonti interne al settore, non proviene dallo stesso IO Interactive ma è frutto di una scelta strategica interna allo studio, che punta a riprendere il controllo totale sui propri progetti. Il progetto MindsEye, lanciato con un budget stimato intorno ai 230 milioni di sterline, ha registrato un esito deludente: bassi numeri di vendite, una comunità di giocatori scarsa e una serie di licenziamenti che hanno colpito circa la metà del team originario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Build a Rocket Boy

Ultime notizie su Build a Rocket Boy

