L' Eredità Gabriele umiliato | L' imbarazzo di Liorni

Questa sera a L’Eredità, Gabriele si è trovato in imbarazzo davanti a Marco Liorni. Il campione, molto simpatico, non ha indovinato la parola finale e si è visto eliminare alla Ghigliottina con 22 punti. L’atmosfera si è fatta tesa, e il conduttore non ha nascosto il suo dispiacere. Gabriele è uscito umiliato, mentre il pubblico ha commentato con simpatia la scena.

"Gabriele simpatico, peccato non abbia indovinato". A L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, il campione Gabriele arriva alla Ghigliottina terminando con 22.500 euro di montepremi ancora in ballo. Le cinque parole indizio sono "Bianca", "Candela", "Naso", "Lazza" e "Soffione". Prova finale non facile, a detta di parecchi telespettatori che seguono la puntata andata in onda martedì 10 febbraio commentandola in tempo reale su X. Qui, però, accade l'impensabile: Gabriele, forse per la troppa emozione, sul suo cartellino scrive la risposta ipotizzata, " Soffiare ".

