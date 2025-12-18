L' Eredità senza Marcello Liorni in terapia

L'Eredità si trova a un crocevia: senza Marcello Liorni, il programma perde parte della sua identità, lasciando i telespettatori a chiedersi cosa ne sarà. La presenza del conduttore ha sempre rappresentato il cuore della trasmissione, e ora, senza di lui, il feeling si spegne. Resta da capire se il format saprà reinventarsi o se il vuoto sarà incolmabile.

Mercoledì sera spettatori de L'Eredità impazziti per il cambio della guardia tra campioni. Via il fenomenale Marcello, dominatore di questa stagione del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, e dentro Stefano. Alla Ghigliottina, il neo-campione arriva con un bel montepremi da 170mila euro, che diventano 42.500 dopo un paio di errori. Non male, in ogni caso. "Terzo", "Incontro", "Bellezza", "Servizio" e "Specchio" sono le cinque parole indizio. La sua risposta sul cartoncino è "Grande": "Ottimista?", gli chiede il conduttore.

