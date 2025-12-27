Scivolone a L'Eredità. A notare la figuraccia ci pensano i telespettatori del programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Eccoli infatti su X che commentano: "Ha detto che a settembre de andrè ci ha lasciato? Ma se è morto a gennaio del '99?", scrive un utente al quale fa eco un altro: "De Andrè non è morto nel 96 ma nel 99.". E ancora, a voler sottolineare l'errore: "De Andrè ci ha lasciato a gennaio 1999 non a settembre del 1996". A commettere lo sbaglio non è un concorrente, bensì il conduttore che - nello spiegare alla concorrente la risposta esatta da lei data - commette una svista: "L'ultimo album di De Andrè, poi a settembre ci ha lasciati". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'Eredità, gaffe di Marco Liorni: "De Andrè..."

