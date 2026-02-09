Don Ravagnani rompe il silenzio e dice chiaramente che non intende più indossare il colletto né celebrare la messa. Racconta di sentirsi a disagio con il celibato e di aver deciso di essere più sincero con se stesso. La sua scelta ha sorpreso molti, ma lui insiste: “Il mio cuore sarà lo stesso, più libero e più vero”.

“Non indosserò il colletto, non celebrerò la messa, però il mio cuore sarà lo stesso, finalmente più libero e più vero”. Con questa frase conclusiva Inizia l’ex sacerdote “social” della Parrocchia di San Gottardo al Corso di Milano, Alberto Ravagnani, ha spiegato sul canale YouTube la decisione di interrompere il suo percorso come sacerdote di Dio. La decisione è stata comunicata prima con una missiva mandata dalla diocesi, poi con la comunicazione social dell’ex don e la partecipazione al podcast di Giacomo Poretti. “Ho maturato la mia scelta, non è stato un pensiero improvviso, una folgorazione: – ha affermato l’ex don – essere preti significa cose ben precise come il celibato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Essere preti significa cose ben precise come il celibato, di fatto non riuscivo a rispettarlo. Mi sentivo a disagio a indossare un colletto”: parla don Ravagnani

Approfondimenti su Don Ravagnani Colletto

Don Alberto Ravagnani, ex sacerdote diventato popolare sui social, ha parlato per la prima volta della sua doppia vita di prete.

Alberto Ravagnani ha annunciato di aver lasciato il sacerdozio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Don Ravagnani Colletto

Argomenti discussi: Ma perché i preti stanno sui social? (E no, non c'è solo don Ravagnani); Alberto Ravagnani: Difficoltà col celibato, fatica con gli altri preti e con la messa: perché ho lasciato il sacerdozio; VIDEO| Don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio. Il 'prete influencer' spiega i motivi della sua scelta; Alberto Ravagnani, in un video su Youtube le ragioni dell'addio al sacerdozio: Non potevo fingere sul celibato.

«Essere preti significa cose ben precise come il celibato; di fatto non riuscivo a rispettarlo davvero, all’inizio dicevo che dovevo convertirmi, che era una questione di volontà, poi ho smesso di fingere di doverlo giustificare per forza» È più giusto restare fedeli a facebook

Come si smette di essere preti x.com