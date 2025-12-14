Attacco di Bondi Beach | confermato che gli attentatori erano padre e figlio

Nuovi dettagli emergono sull'attacco di Bondi Beach, in Australia, avvenuto oggi. La polizia ha confermato che gli autori dell'episodio sono un padre e suo figlio, sollevando ulteriori interrogativi sulle circostanze e le motivazioni dietro l'attacco.

Emergono nuovi dettagli sull’attacco avvenuto oggi a Bondi Beach, in Austraia. La polizia ha confermato che i responsabili sono padre e figlio. A comunicarlo è stato il capo della polizia, Mal Lanyon, come riportato da 7News. Secondo le autorità, non ci sarebbero altri aggressori coinvolti. Identificati i due attentatori. Lanyon ha spiegato che gli aggressori sono un uomo di circa 50 anni e suo figlio di 24. Il padre è morto sul luogo dell’attacco, mentre il figlio è stato trasportato in ospedale in condizioni gravi. Il capo della polizia ha chiarito che i due hanno agito da soli: “Non stiamo cercando nessun altro aggressore”, ha dichiarato, escludendo quindi l’ipotesi di una presenza terza. Thesocialpost.it

