Esce L’emergenza negata | Alemanno e Falbo raccontano il collasso delle carceri italiane

È uscito “L’emergenza negata. Il collasso delle carceri italiane”, il libro scritto da Gianni Alemanno e Fabio Falbo, insieme ad altre persone detenute nel braccio G8 del carcere romano di Rebibbia, per raccontare l’esperienza all’interno delle carceri italiane e denunciare le criticità del sistema penitenziario nazionale. Secondo gli autori, chi vuole comprendere davvero la vita nelle carceri può trovare in questo libro un vero e proprio vademecum: dalle cause politiche e istituzionali del degrado carcerario agli effetti umani e sociali che ne derivano. Il volume nasce da mesi di lavoro intenso: notti passate a leggere testi giuridici e sociologici, ore d’aria rinunciate, laboratori con altre persone detenute e confronti con avvocati e organizzazioni come “Nessuno tocchi Caino”, oltre a corrispondenze con le autorità governative e persino con Papa Francesco. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

