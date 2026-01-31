Questa domenica sera alle 20:30, il programma “Politicamente Scorretto” di Domenico Nardo dedica uno spazio speciale ai giovani autori italiani. In diretta, il conduttore presenta un segmento dedicato alle nuove voci della narrativa, chiamato “Spazio Autori Esordienti Giovani”. L’obiettivo è offrire un palcoscenico alle prime esperienze letterarie e far conoscere chi sta emergendo nel panorama letterario italiano.

Sarà “Politicamente Scorretto”, il programma di Domenico Nardo, ad accogliere e valorizzare le nuove voci della narrativa italiana con uno speciale “Spazio Autori Esordienti Giovani”, in onda domenica 1 febbraio 2026 alle ore 20.30 su Facebook e su Fast News Platform. Il programma sarà proposto in differita su Teleitalia (canale 79) e Piana TV (canale 185). Il programma, da sempre attento ai temi culturali, sociali e di attualità, conferma così la sua vocazione di spazio libero di confronto e racconto, dedicando un’intera puntata ai giovani autori della casa editrice Libritalia, accompagnati dalla direttrice editoriale Simona Toma. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Politicamente Scorretto” accende i riflettori sui giovani autori: domenica 1 febbraio live alle 20:30

Approfondimenti su Politicamente Scorretto

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Politicamente Scorretto

Argomenti discussi: AH! COMEDY NIGHT IL TEATRO MANZONI SI ACCENDE DI RISATE, MUSICA ED ENERGIA CONDIVISA; Boldi colpevole: reato di risata non autorizzata.

Politicamente corretto, politicamente scorretto( Alberto Lorusso) Ho letto un’intervista a Nino Spirlì, pubblicata su Il Giornale. M’è sembrata una lunga, quasi ostinata ricerca della provocazione. Ma non di quella che punge, che apre una crepa, c ... giornaleadige.it

Esprimersi col politicamente scorrettoI limiti del linguaggio di chi adotta la pratica del politicamente corretto sono rappresentati dai limiti del mondo e della visione limitata della varietà di opinioni altrui. È necessario essere ... oggi.it

Ernie di Bud Grace La striscia è famosa per il suo umorismo surreale, cinico e spesso politicamente scorretto. I protagonisti principali sono: Ernie Floyd: Un bravo ragazzo, ingenuo e senza mento, che lavora come assistente in un fast food. Zio Sid (Sidney Fer facebook