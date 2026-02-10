L' elogio dell' agonia di Chiello il nichilista a Sanremo

Chiello ha deciso di partecipare a Sanremo perché sentiva il bisogno di mettersi alla prova. In un'intervista ha detto di essere annoiato e di aver scelto di salire sul palco per sfidare se stesso. “Non mi interessa quello che pensano gli altri, ho più paura del giudizio di me stesso”, ha spiegato, lasciando intendere che il suo obiettivo era uscire dalla routine e confrontarsi con un pubblico più ampio.

" Avevo bisogno di mettermi in gioco, ero annoiato e ho pensato di andare a Sanremo. Non mi interessa quello che pensano le altre persone, ho più paura del giudizio di me stesso". Così Chiello racconta al Foglio la sua partecipazione al Festival con il brano "Ti penso sempre". Un ritorno all'Ariston dodici mesi dopo l'esperienza vissuta come ospite di Rose Villain, quando i due interpretarono nella serata delle cover "Fiori rosa, fiori di pesco" di Lucio Battisti. Un'occasione affrontata dal classe '99 con una leggerezza quasi paradossale. "Ero tranquillo, anche se non stavo molto bene, avevo la febbre.

