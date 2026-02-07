Chiello ha fatto Amici? Il cantante di Sanremo non è uno sconosciuto | ecco la sua storia

Chiello, noto cantante di Sanremo, non è nuovo alle luci della ribalta. Dopo anni di gavetta tra trap e progetti solisti, ha raggiunto il grande palcoscenico del Festival. Ora si parla anche del suo possibile passaggio ad Amici, ma lui ha già dimostrato di sapersi muovere bene nel mondo della musica.

Chiello ha alle spalle una carriera solida e articolata: dagli esordi nella trap al successo solista fino al Festival di Sanremo. Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti fa una rivelazione clamorosa sul Festival: ecco una grande novità Ogni anno, puntuale come il Festival, torna la stessa domanda: «Ma lui da dove salta fuori?». Nel caso di Chiello, la risposta è chiara: non da un talent, ma da un percorso lungo, stratificato e tutt’altro che improvvisato. Complice la ribalta di Festival di Sanremo, in molti si chiedono se il cantautore lucano abbia partecipato ad Amici. La risposta è no. Chiello non è un volto televisivo costruito a tavolino, ma un artista che si è formato lontano dai riflettori, attraversando trap, indie pop e cantautorato, fino a trovare una voce personale e riconoscibile. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Recentemente circolano voci su un presunto diverbio tra Elettra Lamborghini e una cantante di Sanremo.

Chiello con Ti penso sempre a Sanremo 2026

