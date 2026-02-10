di Valentina Reggiani "È stato con me tutta la mattina e abbiamo pranzato insieme: ricordo che è uscito alle 13.19, mi ha detto che andava al cantiere di Lesignana, ma di chiamarlo se avessi avuto bisogno: mi ero fatta male al lavoro e lui era sempre molto premuroso. Eravamo insieme da poco più di un anno, ma avevamo deciso di affittare casa insieme. Da quel pomeriggio io non l’ho più sentito. Chi era Salvatore? Una persona sempre allegra, solare. Uno che amava la vita". Per la prima volta in aula ieri ha parlato la compagna di Salvatore Legari (nella foto), l’imprenditore edile della zona ceramiche scomparso misteriosamente dal cantiere di Lesignana (Modena) il 13 luglio del 2023. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Legari, parla la compagna: "Amava la vita, ora verità"

Approfondimenti su Legari Compagna

La compagna di Legari rivela che lui era con lei fino a mezzogiorno, prima di uscire per il cantiere di Lesignana.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

La última virgen del barrio

Ultime notizie su Legari Compagna

Argomenti discussi: Legari, parla la compagna: Amava la vita, ora verità.

Omicidio Legari, la compagna: Amava la vita, fuori la veritàPer la prima volta sono stati sentiti in tribunale la donna e anche la sorella e l’ex moglie Aveva dei debiti, doveva sostenere delle spese. Ma non sembrava così allarmato. ilrestodelcarlino.it

CASO LEGARI, NUOVA UDIENZA. PARLANO LA COMPAGNA E IL FIGLIONuova udienza in Corte d'Assise a Modena per il caso della scomparsa di Salvatore Legari. Oggi è il giorno delle testimonianze della compagna dell'imprenditore e del figlio. In aula l'unico imputato, ... tvqui.it

CASO LEGARI, NUOVA UDIENZA. PARLANO LA COMPAGNA E IL FIGLIO Nuova udienza in Corte d'Assise a Modena per il caso della scomparsa di Salvatore Legari. Oggi è il giorno delle testimonianze della compagna dell'imprenditore e del figlio. In aula l' facebook