L’annuncio che riaccende il caso. Fabrizio Corona anticipa la seconda puntata di Falsissimo e alza la tensione sul nome di Alfonso Signorini Il caso che da giorni scuote il mondo del gossip televisivo è destinato ad allargarsi. Fabrizio Corona, attraverso il profilo Instagram del suo programma YouTube Falsissimo, ha pubblicato un’anticipazione della seconda puntata dell’inchiesta sul caso Alfonso Signorini. Ospite uno degli ex gieffini tirati in ballo dell’ex re dei paparazzi, Antonio Medugno che racconterà la sua versione dei fatti. Pochi secondi di video, ma sufficienti a riaccendere una miccia che sembrava già incandescente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Medugno rompe il silenzio e parla di Signorini da Corona: ‘Avete toccato la mia famiglia, ora la verità’

Leggi anche: Alfonso Signorini rompe il silenzio sulle accuse di Corona: la dura replica

Leggi anche: Così Alfonso Signorini rompe il silenzio sulle accuse di Corona: la dura replica

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Alfonso Signorini rompe il silenzio: È tutto in mano ai miei legali. Le dichiarazioni sul caso Corona; Signorini rompe il silenzio dopo le accuse choc di Corona (e va al contrattacco): cosa ha detto e cosa farà; Signorini rompe il silenzio dopo le accuse di Fabrizio Corona: Tutto in mano ai miei legali; Signorini rompe il silenzio, ora si affida ai suoi legali.

Antonio Medugno parla finalmente dopo il silenzio: rivelazioni esclusive su Fabrizio Corona - Antonio Medugno e il suo intervento a FalsissimoAntonio Medugno ha annunciato la sua risposta pubblica alle accuse e alle rivelazioni lanciate da Fabr ... assodigitale.it

Le accuse di Antonio Medugno a Signorini nel nuovo video di Corona: “Vittima di molestie e violenza sessuale” - Antonio Medugno sarà protagonista della prossima puntata di Falsissimo realizzata da Fabriio Corona a partire dalle presunte chat con Alfonso Signorini ... fanpage.it