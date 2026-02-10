Legambiente Firenze ancora sopra i limiti 2030 del Pm10

Firenze si trova ancora sopra i limiti di polveri sottili stabiliti dall’Europa. Secondo il rapporto di Legambiente, l’aria nella città toscana è migliorata, ma non abbastanza da rispettare le nuove norme. I livelli di Pm10 restano sopra le soglie consentite, anche se ci sono segnali di miglioramento rispetto agli anni passati. La sfida ora è ridurre ulteriormente le emissioni per arrivare ai limiti previsti entro il 2030.

Firenze, 10 febbraio 2026 - Aria più pulita, ma ancora lontana dai nuovi limiti europei: è la fotografia che emerge per la Toscana dal rapporto 'Mal'Aria di Città 2026' di Legambiente, che analizza l'andamento degli inquinanti atmosferici nei capoluoghi di provincia italiani nel 2025 e le prospettive al 2030. Nel quadro nazionale la regione non registra città tra quelle con più superamenti dei limiti giornalieri di Pm10, ma restano criticità sui valori medi annui e sugli obiettivi futuri più stringenti fissati dalla Ue. Nel 2025 Firenze ha fatto registrare una concentrazione media annua di Pm10 pari a 22 microgrammi per metro cubo, con una riduzione necessaria dell'8% entro il 2030 per rientrare nel nuovo limite di 20 microgrammi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Legambiente, Firenze ancora sopra i limiti 2030 del Pm10 Approfondimenti su Firenze Inquinamento Qualità dell’aria, a Firenze biossido di azoto e PM10 entro i limiti I dati preliminari del report ARPAT 2025 indicano che a Firenze, i livelli di biossido di azoto e PM10 sono rimasti entro i limiti stabiliti dalla normativa. Report di Legambiente sulla qualità dell'aria, Verona maglia nera in Veneto: è la città più lontana dai limiti 2030 La qualità dell’aria a Verona rimane preoccupante. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Firenze Inquinamento Argomenti discussi: Aria inquinata, Legambiente: Roma ancora maglia nera per lo smog da traffico, ma esce dalla classifica dei record; Smog sempre elevato. Uscita la pagella di Legambiente report Mal’Aria 2026. Aria inquinata, Legambiente: Roma ancora maglia nera per lo smog da traffico, ma esce dalla classifica dei recordSecondo il rapporto «Mal'Aria 2026» di Legambiente la Capitale non è più tra le prime 13 città italiane per Pm10, sono invece elevati i livello di No2 ... roma.corriere.it Smog sempre elevato. È uscita la pagella di Legambiente report Mal’Aria 2026Il nostro capoluogo si colloca al 45° posto in Italia con una media annuale pari a 22 microgrammi al metro cubo di polveri sottili. Si tratta dei peggiori valori in Toscana, alla pari con Firenze . msn.com La Settimana dello Spettacolo a Firenze e in Toscana Il meglio di musica, danza, teatro e oltre. SCOPRI https://t.ly/nMnsd - facebook.com facebook

