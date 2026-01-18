Qualità dell’aria a Firenze biossido di azoto e PM10 entro i limiti

I dati preliminari del report ARPAT 2025 indicano che a Firenze, i livelli di biossido di azoto e PM10 sono rimasti entro i limiti stabiliti dalla normativa. Per il secondo anno consecutivo, le concentrazioni in zone storicamente critiche come viale Lavagnini e via delle Case NuovePonte alle Mosse si attestano su valori di sicurezza. Questi risultati confermano un miglioramento della qualità dell’aria nella città, contribuendo alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

I dati dell'anticipazione del report Arpat 2025 sulla qualità dell'aria confermano, per il secondo anno consecutivo, che i livelli di biossido di azoto restano ampiamente entro i limiti di legge, anche su arterie storicamente critiche come viale Lavagnini e via delle Case NuovePonte alle Mosse.

L'Unione Europea ha avviato una nuova procedura di infrazione contro l'Italia, accusata di aver superato i limiti di biossido di azoto nelle aree urbane di Palermo e Napoli. La Commissione Europea ha messo l'Italia in mora per il mancato rispetto delle norme sulla qualità dell'aria, evidenziando problemi di inquinamento atmosferico nelle principali città italiane. Aria 'malata' a Napoli, Cau (Arpac): "Il problema del biossido di azoto è noto da anni"

A Napoli si registra una persistente crisi dell'aria, con livelli elevati di biossido di azoto. Cau di Arpac sottolinea che il problema è noto da anni, evidenziando le difficoltà nel garantire una qualità dell'aria conforme agli standard europei. Nel frattempo, la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia per il mancato rispetto delle normative ambientali.

