Il 5 marzo a Sant’Anastasia, il Procuratore Nicola Gratteri incontrerà i giovani del territorio per parlare di legalità. L’evento si terrà alle 18:00 nella Sala Convegni del Santuario di Madonna dell’Arco. Gratteri spiegherà perché è importante educare alla legalità e come questa possa influenzare il futuro della comunità. L’incontro è aperto a tutti e punta a coinvolgere le nuove generazioni.

SANT’ANASTASIA (NA) – Il prossimo 5 marzo, ore 18:00, presso la Sala Convegni del Santuario di Madonna dell’Arco (Via Romani), si terrà l’incontro pubblico “Legalità è Futuro – Educare alla legalità per costruire il futuro”, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri (nella foto), che incontrerà i giovani del territorio. L’iniziativa propone un confronto aperto sulle dinamiche di avvicinamento e reclutamento dei giovani da parte delle organizzazioni criminali, offrendo un momento di riflessione e dialogo sui temi della difesa dei diritti, della dignità del lavoro e della sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - “Legalità è Futuro”: a Sant’Anastasia il Procuratore Nicola Gratteri incontra i giovani

Approfondimenti su SantAnastasia Na

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su SantAnastasia Na

Argomenti discussi: Economia e legalità: fare rete per costruire il futuro della Calabria con i giovani; Educazione finanziaria e legalità, investire sui giovani per il futuro della Calabria; Legalità è Futuro: a Sant’Anastasia il Procuratore Nicola Gratteri incontra i giovani; Ponticelli, Cilenti: servono interventi strutturali e politiche sociali come a Scampia.

Luci della Legalità: Pietro Grasso a confronto con scuola e cittadinanzaSi è svolta oggi con significativa partecipazione e coinvolgimento la giornata conclusiva della terza edizione di Luci della Legalità, che ha visto protagonista Pietro Grasso, magistrato antimafia, gi ... msn.com

Al Liceo Spedalieri di Catania prima esperienza di un processo penale simulato per aprire le porte al futuroCATANIA - Nell’ambito del progetto Legalità, il liceo classico Nicola Spedalieri si è fatto promotore dell’organizzazione di un evento, che ha raccolto ... newsicilia.it

Geometrie presso il ponte di Sant'Anastasia, nel territorio del comune di Fondi (LT). Buona serata Foto Il Viaggio Pontino di Stefano Orlando #ilviaggiopontino #comunedifondi - facebook.com facebook