Auto della scorta di Gratteri coinvolta in un incidente | tre feriti Illeso il procuratore

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’auto della scorta del procuratore di Napoli Nicola Gratteri è rimasta coinvolta nella giornata di ieri in un incidente stradale sulla Statale 106 Ionica, nel tratto che attraversa il centro abitato di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, l’automobile di servizio si sarebbe scontrata con un’altra . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

