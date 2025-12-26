Incidente per la scorta di Gratteri | 3 feriti il procuratore illeso era su un'altra auto

26 dic 2025

Una delle auto di scorta si è scontrata contro un'altra auto, finendo poi contro un muretto. Illeso Gratteri: il procuratore si trovava su un'altra auto. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

