Di Marco Pd | Chiude la rianimazione di Popoli scelta gravissima che mette a rischio i pazienti e penalizza le aree interne
Il consigliere regionale del Pd, Antonio Di Marco, ha espresso forte preoccupazione per la chiusura della rianimazione dell’ospedale di Popoli, giudicandola una decisione politica grave che mette a rischio la sicurezza dei pazienti e penalizza le aree interne. La chiusura segue quella di Penne, suscitando preoccupazioni sulla qualità dell’assistenza sanitaria in queste zone.
“Una scelta politica gravissima”. Così il consigliere regionale Pd Antonio Di Marco definisce la decisione di chiudere la Rianimazione dell’ospedale di Popoli che arriva dopo quella di Penne. Una denuncia che con lui fa anche Carmine Di Carlo, medico rianimiamo in passato di stanza nel presidio e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
