Cremonese Nicola vince il premio Allenatore Gentleman Serie B 2024 25 | Ha sempre dimostrato grande stile incarnando principi sportivi in campo e in panchina

Davide Nicola ha ricevuto il premio Allenatore Gentleman Serie B 202425. La giuria ha premiato il suo modo di allenare, sempre rispettoso e corretto, in campo e fuori. Con questa scelta, si sottolinea come il calcio possa essere anche esempio di stile e valori sportivi.

Mercato Inter: Acerbi e De Vrij ai titoli di coda? C’è un nome in pole position per ringiovanire la difesa nerazzurra. Di chi si tratta Goretzka in Serie A? Ha detto no a questo top club europeo, c’è una big italiana pronta a fiutare il colpo a parametro zero. L’indiscrezione Calciomercato Milan, pronto il riscatto del Fulham per quel giocatore! Ecco quanto possono incassare i rossoneri Calciomercato: Alex Oxlade-Chamberlain verso il Celtic! Firma imminente per la nuova avventura. I dettagli Cremonese, Nicola vince il premio Allenatore Gentleman Serie B 202425: «Ha sempre dimostrato grande stile, incarnando principi sportivi in campo e in panchina» Formazioni ufficiali Verona Pisa: le scelte di Sammarco e Hiljemark. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cremonese, Nicola vince il premio Allenatore Gentleman Serie B 2024/25: «Ha sempre dimostrato grande stile, incarnando principi sportivi in campo e in panchina» Approfondimenti su Cremonese Nicola Davide Nicola vince il Premio Gentleman Serie B 2024/2025 Davide Nicola ha vinto il Premio Gentleman della Serie B 20242025. Panchina d’Oro 2024/25: Massimiliano Canzi vince il premio per la Serie A Women Questa mattina al Centro Tecnico Federale di Coverciano si è tenuta la cerimonia di consegna della Panchina d’Oro 202425. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cremonese Nicola Argomenti discussi: Nicola: Una partita che ci impone di alzare il livello; Ore 18 Cremonese-Inter. Nicola chiama i suoi a sfidare i marziani allo Zini: E’ in momenti del genere che si costruisce la mentalità vincente; Cremonese, Nicola verso l'Inter: Sfidiamo dei marziani, dobbiamo superarci; Cremonese, Nicola: Mi è piaciuto lo spirito. Avremmo meritato il gol. Cremonese, a mister Davide Nicola il premio Gentleman Simoni 2024-2025Prestigioso riconoscimento per il tecnico grigiorosso Davide Nicola, eletto Allenatore Gentleman 2024-2025. Il premio, giunto alla quinta edizione, viene assegnato tramite ... cremonaoggi.it Probabili formazioni Atalanta-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Raspadori, Pasalic, Scamacca, Krstovic, Thorsby, Maleh, Luperto e PayeroAtalanta-Cremonese è uno dei due posticipi del lunedì della ventiquattresima giornata di Serie A: le scelte di formazione di Palladino e Nicola per la gara della New Balance Arena. goal.com A mister Davide Nicola il premio di Allenatore Gentleman 2024/25 dedicato a Gigi Simoni Congratulazioni Mister! #Cremonese #SerieAEnilive x.com A mister Davide Nicola il premio di Allenatore Gentleman 2024/25 dedicato a Gigi Simoni Congratulazioni Mister! #Cremonese #SerieAEnilve facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.