Catania 2 Crotone 0 Marcatori: 14° Corbari, 51° Lunetta Catania (3-4-2-1): Dini, Allegretto, Di Gennaro, Celli, Casasola, Corbari, Quaini, D’Ausilio (Rolfini), Jimenez (Raimo), Lunetta, Forte (Caturano). All. Toscano Crotone (4-2-3-1): Merelli, Leo (Perlingeri), Cargnelutti, Di Pasquale (Cocetta), Guerra, Gallo (Sandri), Vinicius, Zunno (Piovanello), Gomez, Maggio, Murano (Ricci). All. Longo Arbitro: Roberto Lovison di Padova Ass. Vincenzo Andreano di Foggia – Luca Bernasso di Milano Quarto giudice a bordo campo: Fabrizio Ramondino di Palermo Operatore FVS: Mario Chichi di Palermo Ammoniti: Maggio, Corbari, Gallo, Quaini Angoli: 6 a 5 per il Crotone Recupero: 1 e 5 minuti Un minuto di raccoglimento per la morte del tennista Pietrangeli. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Lega Pro girone C 17esima giornata settima sconfitta stagionale (terza in trasferta) del Crotone contro il Catania.

