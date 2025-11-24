A Barcellona Pozzo di Gotto nasce il Comitato per il Sì alla separazione delle carriere
Anche a Barcellona Pozzo di Gotto prende forma la mobilitazione in vista del referendum sulla separazione delle carriere in magistratura. L’Associazione SÌ SEPARA – Comitato per il Sì al Referendum, promossa a livello nazionale dalla Fondazione Luigi Einaudi, ha annunciato la nascita del nuovo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
