A Barcellona Pozzo di Gotto nasce il Comitato per il Sì alla separazione delle carriere

24 nov 2025

Anche a Barcellona Pozzo di Gotto prende forma la mobilitazione in vista del referendum sulla separazione delle carriere in magistratura. L’Associazione SÌ SEPARA – Comitato per il Sì al Referendum, promossa a livello nazionale dalla Fondazione Luigi Einaudi, ha annunciato la nascita del nuovo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

