L'Ecce Homo di Antonello da Messina è italiano il Ministero conferma l'acquisto | spesi 12,5 milioni di euro

Lo Stato italiano ha ufficialmente confermato di aver acquistato l’“Ecce Homo” di Antonello da Messina. La cifra spesa è di 12,5 milioni di euro. L’opera, considerata uno dei capolavori dell’arte rinascimentale, ora entra a far parte delle collezioni pubbliche italiane. La decisione è stata comunicata dal Ministero, che ha seguito con attenzione ogni fase dell’operazione.

Lo Stato italiano ha confermato l'acquisto dell'"Ecce Homo" di Antonello da Messina per 12,5 milioni di euro. Il Ministero della Cultura l'ha definita "un'operazione di alto valore culturale per il patrimonio italiano".

