Thunder di un altro pianeta | senza mezza squadra distruggono i Jazz Lakers LeBron torna il re

Gazzetta.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OKC senza cinque giocatori tra cui Gilgeous-Alexander passeggia a Salty Lake City: è la 15esima vittoria di fila. New York al Garden è imbattibile, per James 29 punti e tripla della vittoria contro Philadelphia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

