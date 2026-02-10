Alla Camera, durante la cerimonia per il Giorno del Ricordo, Toni Concina, presidente onorario dell’Associazione Dalmati, ha lanciato un messaggio forte. Ha detto che il vero problema non sono solo le foibe, ma l’oblio che ancora oggi circonda quelle vicende. Concina ha puntato il dito contro il negazionismo, che continua a riemergere e a mettere in discussione la memoria storica. Le sue parole sono state un richiamo a non dimenticare e a combattere chi cerca di cancellare quella parte di storia.

Alla Camera, nel corso della cerimonia per il Giorno del Ricordo, Toni Concina, presidente onorario dell'Associazione Dalmati, ha scelto parole dure e senza mediazioni per denunciare quello che considera il vero nemico della memoria delle foibe: il negazionismo che continua a riemergere nel dibattito pubblico. “ Bisogna combattere con forza tutti i negazionismi rappresentati da associazioni che sostengono e finanziano spregevoli operazioni di odio”, ha detto. Poi il passaggio più netto del suo intervento: “Le vere foibe sono l’oblio ”. Un’immagine che ribalta il significato della violenza, indicando nella perdita della memoria collettiva una forma di cancellazione altrettanto grave. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

