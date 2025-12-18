Sono incinta e ho le voglie | sono vere o mi sto suggestionando?

Capire se le voglie durante la gravidanza sono genuine o frutto di suggestione può essere difficile. È normale sperimentare desideri improvvisi di determinati alimenti, ma è importante conoscere le cause e come gestirli nel modo più salutare. In questo modo, puoi affrontare questa fase con consapevolezza, favorendo il benessere sia tuo che del tuo bambino.

Buongiorno dottoressa, sono incinta e mi capita spesso di avere improvvise voglie di cibi salati o dolci. È solo un fatto psicologico, una suggestione o il corpo manda davvero dei segnali nutrizionali? Quando è il caso di assecondarle e quando invece meglio fermarsi? La ringrazio L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

