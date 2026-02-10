Alla Camera, durante la cerimonia per il Giorno del Ricordo, Toni Concina, presidente onorario dell'Associazione Dalmati, ha preso la parola per parlare delle foibe. Con tono deciso, ha detto che il vero problema è l'oblio, cioè il negazionismo che ancora oggi si fa strada nel dibattito pubblico. Concina ha sottolineato come questa forma di negazione rischi di cancellare la memoria di quelle tragedie.

Alla Camera, nel corso della cerimonia per il Giorno del Ricordo, Toni Concina, presidente onorario dell'Associazione Dalmati, ha scelto parole dure e senza mediazioni per denunciare quello che considera il vero nemico della memoria delle foibe: il negazionismo che continua a riemergere nel dibattito pubblico. “ Bisogna combattere con forza tutti i negazionismi rappresentati da associazioni che sostengono e finanziano spregevoli operazioni di odio”, ha detto. Poi il passaggio più netto del suo intervento: “Le vere foibe sono l’oblio ”. Un’immagine che ribalta il significato della violenza, indicando nella perdita della memoria collettiva una forma di cancellazione altrettanto grave. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il presidente onorario dell'Associazione Dalmati: "Le vere foibe sono l'oblio"

In occasione del Giorno del Ricordo, il Comitato 10 Febbraio torna a chiedere memoria e verità sui martiri delle foibe e sugli esuli istriani, fiumani e dalmati.

La Società italiana della scienza e dell’ingegneria ha annunciato la scomparsa di Antonino Zichichi, il suo presidente onorario.

