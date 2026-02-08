Tuta da tedoforo in vendita online | un atto vergognoso

Da leccotoday.it 8 feb 2026

Matteo De Zaiacomo, presidente dei Ragni della Grignetta, denuncia un episodio vergognoso. Una tuta da tedoforo in vendita online, un fatto che ha indignato molti e che i Maglioni Rossi hanno deciso di portare all’attenzione pubblica con una mail agli organi competenti.

“Tuta da tedoforo in vendita online: un atto vergognoso”. Non usa mezzi termini Matteo De Zaiacomo, presidente dei Ragni della Grignetta, un episodio avvenuto nelle scores e che i Maglioni Rossi hanno voluto portare all'attenzione dell'opinione pubblica con una mail inviata agli organi di.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su DeZaiacomo Tedoforo

La tuta da tedoforo in vendita online, scandalo fra i Ragni di Lecco: ''Disdicevole e vergognoso”

Un episodio che ha suscitato scalpore tra i membri dei Ragni di Lecco.

Ultime notizie su DeZaiacomo Tedoforo

La tuta da tedoforo in vendita online, scandalo fra i Ragni di Lecco: ''Disdicevole e vergognosoUna delle staffette che hanno portato la fiamma olimpica sulla Grignetta avrebbe messo un annuncio su Vinted: prezzo 1.530 euro. Il presidente Matteo De Zaiacomo: Risaliremo al responsabile e prender ... msn.com

tuta da tedoforo inTUTA DA TEDOFORO IN VENDITA ON LINE, PER I RAGNI: UN ATTO VERGOGNOSONelle scorse ore, attraverso gli articoli apparsi sulla stampa locale abbiamo appreso con stupore e grande amarezza la notizia della tuta da tedoforo olimpico messa in vendita su uno shop online e ... lecconews.news

