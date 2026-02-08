Matteo De Zaiacomo, presidente dei Ragni della Grignetta, denuncia un episodio vergognoso. Una tuta da tedoforo in vendita online, un fatto che ha indignato molti e che i Maglioni Rossi hanno deciso di portare all’attenzione pubblica con una mail agli organi competenti.

“Tuta da tedoforo in vendita online: un atto vergognoso”. Non usa mezzi termini Matteo De Zaiacomo, presidente dei Ragni della Grignetta, un episodio avvenuto nelle scores e che i Maglioni Rossi hanno voluto portare all'attenzione dell'opinione pubblica con una mail inviata agli organi di.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su DeZaiacomo Tedoforo

Un episodio che ha suscitato scalpore tra i membri dei Ragni di Lecco.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su DeZaiacomo Tedoforo

Argomenti discussi: La tuta da tedoforo in vendita online, scandalo fra i Ragni di Lecco: ''Disdicevole e vergognoso; Sdegno dei Ragni di Lecco per la tuta da tedoforo in vendita online; Tuta da tedoforo in vendita online: un atto vergognoso; La tuta da tedoforo in vendita: Ragni schifati - SOCIETÀ & COSTUME - Home.

La tuta da tedoforo in vendita online, scandalo fra i Ragni di Lecco: ''Disdicevole e vergognosoUna delle staffette che hanno portato la fiamma olimpica sulla Grignetta avrebbe messo un annuncio su Vinted: prezzo 1.530 euro. Il presidente Matteo De Zaiacomo: Risaliremo al responsabile e prender ... msn.com

TUTA DA TEDOFORO IN VENDITA ON LINE, PER I RAGNI: UN ATTO VERGOGNOSONelle scorse ore, attraverso gli articoli apparsi sulla stampa locale abbiamo appreso con stupore e grande amarezza la notizia della tuta da tedoforo olimpico messa in vendita su uno shop online e ... lecconews.news

Sdegno dei Ragni di Lecco per la tuta da tedoforo in vendita online Il presidente Matteo De Zaiacomo condanna un gesto «gravissimo e vergognoso» che lede i valori olimpici e la storia del gruppo, annunciando azioni a tutela del buon nome dei Maglioni ros facebook

Occhiali a specchio, le solite treccine e la tuta bianca ufficiale: l'artista statunitense ha camminato per le vie della città salutando la folla e muovendosi a ritmo. #OlimpiadiInvernali2026 x.com