Divisa da tedoforo in vendita online illegalmente per oltre mille euro

La divisa da tedoforo usata in occasione della passaggio della fiaccola sulla Grigna Meridionale è finita in vendita online a un prezzo superiore ai mille euro. A venderla sarebbe stato un membro dell’associazione alpinistica di Lecco, che aveva partecipato all’evento. La vendita è avvenuta in modo illecito e ha attirato l’attenzione delle autorità.

L'annuncio sarebbe stato caricato da un membro dell'associazione alpinistica Ragni della Grigneta. Il presidente: "Un atto vergognoso" Una tuta da tedoforo è stata messa in vendita online illegalmente. Lo avrebbe fatto un membro dei Ragni della Grignetta, l’associazione alpinistica di Lecco che nei giorni scorsi aveva portato la fiaccola in cima alla Grigna Meridionale. Secondo quanto riferito da Il Giorno, il prezzo superava i mille euro. “Un atto vergognoso”, ha commentato il presidente dei Ragni Matteo De Zaiacomo, con una mail inviata agli organi di informazione locali. “Nelle scorse ore, attraverso gli articoli apparsi sulla stampa locale, abbiamo appreso con stupore e grande amarezza la notizia della tuta da tedoforo olimpico messa in vendita su uno shop online e descritta dal venditore come ‘Completo da Tedoforo utilizzato per portare la torcia olimpica in Grignetta dai Ragni di Lecco’.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Ragni della Grignetta "Tuta da tedoforo in vendita online: un atto vergognoso" Matteo De Zaiacomo, presidente dei Ragni della Grignetta, denuncia un episodio vergognoso. Trattore "fantasma" in vendita online, agricoltore perde mille euro: quattro indagati in Calabria Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ragni della Grignetta Argomenti discussi: Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Milano Cortina: lo show da San Siro all’Arco della Pace; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: c'è anche Mahmood tra i tedofori; Tomba, Compagnoni e Goggia accendono i bracieri; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: l'etoile Manni accende il braciere in Duomo - Sunghoon tedoforo alle Olimpiadi: Prima di essere un idol del kpop, sono stato un atleta (Video). Divisa da tedoforo in vendita online (illegalmente) per oltre mille euroL'annuncio sarebbe stato caricato da un membro dell'associazione alpinistica Ragni della Grigneta. Il presidente: Un atto vergognoso ... milanotoday.it La tuta da tedoforo in vendita: Ragni schifatiLecco (Lècch) - Maglioni Rossi schifati alla notizia della tuta da tedoforo olimpico messa in vendita online e descritta dal venditore come completo da Tedoforo utilizzato per portare la torcia ... corrieredilecco.it Quella tuta strappata al prezzo di uno stipendio A poche ore dalla cerimonia di Milano Cortina, in vendita una divisa da tedoforo usata dai Ragni della Grignetta #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #LeccoCittà #Lecco #StefanoSpreafico #ArteCultur facebook Una divisa più brutta no Era meglio quella dei tedofori #OlimpiadiInvernali2026 #Olympics x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.