L'ex procuratore generale Vitaliano Esposito critica le decisioni della Cassazione sul referendum. Secondo lui, i consiglieri dell’ufficio centrale, che hanno un passato politico o che sono coinvolti attivamente per il No, avrebbero dovuto astenersi dal partecipare alle deliberazioni. La questione si accende, e ora si attende una risposta ufficiale sulla legittimità di queste scelte.

Corrado Carnevale agì sempre in punto di diritto, ma fu lasciato da solo. Un ricordo del giudice che morì due volte “I consiglieri dell’ufficio centrale per il referendum della Cassazione che hanno un passato in politica o che sono impegnati in prima persona per il No avrebbero dovuto astenersi dal decidere sulla questione del quesito del referendum sulla giustizia. E’ un principio elementare che fa parte anche della giurisprudenza della stessa Suprema Corte. Anche i vertici dell’ufficio avrebbero dovuto vigilare sulla vicenda e suggerire a quei magistrati di astenersi”. Lo dice, intervistato dal Foglio, Vitaliano Esposito, ex magistrato con una carriera alle spalle lunga cinquant'anni (dal 1963 al 2012), conclusasi con l’incarico prestigioso di procuratore generale della Cassazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Le toghe per il No dovevano astenersi in Cassazione”, dice l’ex pg Vitaliano Esposito

