© Iltempo.it - Le toghe rosse liberano Shahin: il Viminale ricorre in Cassazione Mohamed Shahin, l'imam di Torino ritenuto dalle nostre autorità un pericolo per la sicurezza nazionale, è uscito dal Cpr di Caltanissetta. Era stato trasferito lì circa tre settimane fa, dopo che il Viminale aveva emesso un decreto di espulsione a suo carico. Eppure, per certe toghe, era un brav'uomo Shahin, lo stesso che aveva ritenuto opportuno dire pubblicamente che «il 7 ottobre non fu violenza». Beh, in effetti Hamas ha solo trucidato più di 1200 ebrei, perché mai dovremmo parlare di violenza. Anche perché la Corte d'Appello di Torino, quando il 27 novembre ha convalidato il trattenimento dell'Imam nel Cpr, dopo che la commissione territoriale aveva invece respinto la domanda di protezione internazionale da lui presentata, evidenziava come Shahin «nel marzo 2012 veniva fermato dalla Polizia di Imperia insieme a Giuliano Ibrahim Del Nievo, indagato per reati di terrorismo, trasferitosi quello stesso anno in Siria per unirsi alle formazioni jihadiste e morto in combattimento nel 2013». Iltempo.it Le toghe rosse liberano Shahin: il Viminale ricorre in Cassazione - Mohamed Shahin, l’imam di Torino ritenuto dalle nostre autorità un pericolo per la sicurezza nazionale, è uscito dal Cpr di ... msn.com

